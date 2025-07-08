Росіяни просунулись в 5 населених пунктах на Донеччині та Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ
Російські війська змогли просунутись в районі 5 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Кам'янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку та біля Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
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