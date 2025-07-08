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Росіяни просунулись в 5 населених пунктах на Донеччині та Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли просунутись в районі 5 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Кам'янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку та біля Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни окупували Лобкове та Піддубне, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулись біля Запоріжжя та Комара

Росіяни просунулись в районі Торецька

Автор: 

Запорізька область (3812) Донецька область (9007) Торецьк (527) Бахмутський район (528) Волноваський район (309) Краматорський район (455) Василівський район (62) Запоріжжя (6) Яблунівка (18) Кам’янське (7) Комар (11)


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Идем на рекорд по просиранию Земелек? По 5 населенных пунктов за сутки терять ЭТО РЕКОРД!
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08.07.2025 01:49 Відповісти
ГШ про це не роскаже.
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08.07.2025 01:49 Відповісти
Надо просто перестать "клеить дурня" и честно признать. "Мы рашу не завалим". Ну что ЗСУ до Москвы дойдет? Та это смешно. Если оборону даже не держим то какой там "наступ-контранступ"?Без оружия?И никакая мобилизация не поможет.
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08.07.2025 01:55 Відповісти
сейчас миллион дронов каак взлетит ... но - нет. законтрактовано на будущее, и премии за "эффективную работу" уже потрачены. где-то подо Львовом может быть подъедет.
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08.07.2025 02:18 Відповісти
Точка зрения зависит от места сидения. Те кто допустим во Львове или Закарпатье которым за год всего лишь 50 раз тревога прозвучала и ударов почти не было, те будут орать "воюем до последнего Украинца" а те кто в прифронтовых городах где круглые сутки под обстрелом те скажут "договариваться за мир на любых условиях"
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08.07.2025 02:31 Відповісти
І що ти хочеш цим сказати? Такі ви ватні вилупки смішні, з ким ти хочеш щоб Україна "дагаваривалась"? І головне про що?
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08.07.2025 03:06 Відповісти
то кацапський провокатор - нещодавно вилупився
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08.07.2025 03:11 Відповісти
 
 