Рашисти мають просування біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донеччини.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього", - йдеться в повідомленні.
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