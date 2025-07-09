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Рашисти мають просування біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донеччини.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни мають просування на Донеччині
Росіяни мають просування на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9021) Краматорський район (459) Яблунівка (19) Зелена Долина (1) Середнє (1) Колодязі (3)


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Повернить Залужного і 16 генералів .
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09.07.2025 13:11 Відповісти
Потужність зламалася!
Несіть іншу!
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09.07.2025 13:19 Відповісти
Нельзя, только с этой реально войну выиграть. За другие варианты можно срок получить. Ермак и К поспособствуют.
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09.07.2025 13:32 Відповісти
це зеленське 🤡 чмо, говнокомандуючий ... у відрядженнях , не при ділах ,шо в Україні твориться ?! ...
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09.07.2025 13:20 Відповісти
Де Залужний??? Просирського на стовпа!!!
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09.07.2025 14:26 Відповісти
 
 