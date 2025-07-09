Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону в районі Вовчанська. У Торецьку міські бої, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 8 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворожі штурмові групи намагалися прорвати нашу оборону в районі Вовчанська та в бік Григорівки. Успіху ворог не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник атакував наші підрозділи неподалік Калинового та Загризового. Атаки відбито.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупанти безуспішно штурмували укріплення наших військ в районах Нового Миру, Карпівки, Середнього, Торського та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожі атаки біля Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська штурмували наші позиції в районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори, Диліївки, Катеринівки та Яблунівки. Тривали бойові дії в міській забудові Торецька. Українські воїни не допустили втрат наших позицій", - йдеться у повідомленні.

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На Покровському напрямку загарбники проводили наступальні дії в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне та Полтавка. Також окупанти атакували наші позиції неподалік Миролюбівки, Звірового, Удачного, Муравки, Молодецького, Дачного та Олексіївки. Тривають важкі бої. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку штурмові групи загарбників атакували в районі Мирного, Запоріжжя, Комара, Воскресенки, Вільного Поля та Новосілки. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.