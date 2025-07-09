Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в районе Волчанска. В Торецке идут городские бои, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 8 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении вражеские штурмовые группы пытались прорвать нашу оборону в районе Волчанска и в сторону Григорьевки. Успеха враг не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник атаковал наши подразделения неподалеку Калинового и Загрызово. Атаки отбиты.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупанты безуспешно штурмовали укрепления наших войск в районах Нового Мира, Карповки, Среднего, Торского и Зеленой Долины.

На Северском направлении украинские воины отбили вражеские атаки возле Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

"На Краматорском и Торецком направлениях российские войска штурмовали наши позиции в районах Предтечино, Ступочек, Белой Горы, Делиевки, Катериновки и Яблоновки. Продолжались боевые действия в городской застройке Торецка. Украинские воины не допустили потерь наших позиций", - говорится в сообщении.

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На Покровском направлении захватчики проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино и Полтавка. Также оккупанты атаковали наши позиции неподалеку Миролюбовки, Звирово, Удачного, Муравки, Молодецкого, Дачного и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении штурмовые группы захватчиков атаковали в районе Мирного, Запорожья, Комара, Воскресенки, Вольного Поля и Новоселки. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.