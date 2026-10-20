Разведчики 3-го армейского корпуса взяли в плен троих африканцев и троих россиян во время боя вблизи Зеленой Долины и Колодязей на Донетчине. ВИДЕО

Разведчики 3-го армейского корпуса ВСУ обнародовали видеозапись штурмов российских позиций в районе населенных пунктов Липовое, Зеленая Долина и Колодязи Донецкой области. В ходе боевых действий украинские военные взяли в плен шестерых оккупантов, трое из которых оказались африканскими наемниками российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи показаны боевые действия с точки зрения украинских защитников. Военные продвигаются по лесистой местности, проверяют укрытия и блиндажи, ведут бой с российскими оккупантами и зачищают захваченные позиции.

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В начале записи видно, как украинские бойцы работают с пленными российскими военнослужащими. Среди взятых в плен оказались трое граждан африканских стран, которые воевали на стороне РФ. Эти наемники понимали только английский язык, поэтому общаться с ними пришлось на английском.

Другие эпизоды демонстрируют продвижение разведчиков через густые заросли, разрушенные сооружения и систему российских укреплений. Украинские воины проверяют вражеские позиции, в частности замаскированные укрытия и блиндажи.

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Во время одного из штурмов российский военнослужащий получил ранение и оказался под завалами разрушенного блинжа.

Украинские разведчики начали разбирать завалы, чтобы вытащить оккупанта из укрытия. Эту часть боевой операции военные в шутку назвали операцией "Археолог".

На заключительных кадрах видны поврежденные перекрытия блинжа, обломки древесины и грунт, среди которых украинские бойцы извлекают раненого россиянина.

В целом в ходе штурмовых действий разведчики 3-го армейского корпуса захватили шестерых российских военнослужащих, пополнив обменный фонд для возвращения украинских защитников из плена.

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