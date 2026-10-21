Пілоти 59-ї ОМБр за допомогою мідлстрайк-дронів уразили російське судно та техніку окупантів у ворожому тилу. ВIДЕО

Оператори безпілотників батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем завдали серії ударів по техніці та особовому складу російських окупантів далеко за лінією фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники застосували мідлстрайк-дрони для ураження ворожих цілей у тилу противника.

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Під удари потрапили судно, мобільні вогневі групи, фура, легкові та вантажні автомобілі окупантів. Також українські оператори атакували особовий склад російської армії.

У батальйоні SIGNUM зазначають, що системно розширюють застосування мідлстрайк-дронів, щоб уражати техніку та військові об'єкти, які забезпечують наступальні й оборонні можливості противника.

Кадри ударів по російській техніці та окупантах оприлюднили бійці батальйону SIGNUM.

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