УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
967 0

Пілоти винищувачів Су-27 авіабомбами GBU-62 рознесли опорний пункт рашистів разом з особовим складом. ВIДЕО

Українські пілоти на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по опорному пункту російських окупантів, знищивши будівлю, в якій перебувала жива сила противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська розвідка виявила місце укриття російських військових та передала координати цілі екіпажам Повітряних сил ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Отримавши координати, пілоти Су-27 застосували авіаційні бомби GBU-62 та завдали точного удару по ворожому опорному пункту.

Унаслідок влучання будівлю було зруйновано, а особовий склад окупантів, який перебував усередині, ліквідовано.

Кадрами бойового вильоту та ураження ворожого опорного пункту поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 59-ї ОМБр за допомогою мідлстрайк-дронів уразили російське судно та техніку окупантів у ворожому тилу. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці ВМС із морського дрона Sargan 3000 запустили перехоплювач STING та знищили російський "Шахед". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22656) знищення (11357) Повітряні сили (3892) винищувач (313)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 