Пілоти винищувачів Су-27 авіабомбами GBU-62 рознесли опорний пункт рашистів разом з особовим складом. ВIДЕО
Українські пілоти на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по опорному пункту російських окупантів, знищивши будівлю, в якій перебувала жива сила противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська розвідка виявила місце укриття російських військових та передала координати цілі екіпажам Повітряних сил ЗСУ.
Отримавши координати, пілоти Су-27 застосували авіаційні бомби GBU-62 та завдали точного удару по ворожому опорному пункту.
Унаслідок влучання будівлю було зруйновано, а особовий склад окупантів, який перебував усередині, ліквідовано.
Кадрами бойового вильоту та ураження ворожого опорного пункту поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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