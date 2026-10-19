Росіяни не встигали забирати гармати: артилерист 40 ОАБр розповів про наступ ЗСУ на Слобожанщині. ВIДЕО

Під час швидкого наступу на Слобожанщині російські артилеристи залишали позиції так поспішно, що не встигали забрати свої гармати. Водночас українські бійці ремонтували покинуту техніку й використовували її проти ворога.

Про це розповів військовослужбовець 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта з позивним "Колумб", інформує Цензор.НЕТ.

Текстовий супровід відео Відео триває близько 105 секунд. Відкривається кадром самохідної гармати, що стоїть на ґрунтовій дорозі серед зелені в серпанку. З'являється емблема бригади і напис "40 окрема артилерійська бригада ім. Великого князя Вітовта". Далі — інтерв'ю: військовослужбовець із коротким волоссям у формі зеленого піксельного камуфляжу сидить на тлі зелених ящиків для боєприпасів і яскравого шестикутного візерунка. У нижній частині кадру підпис: "Колумб", "Військовослужбовець 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта". Він говорить, дивиться то в камеру, то вбік; у кутку весь час видно логотип бригади. Інтерв'ю перебивається вставками: розрахунок у касках заряджає гаубицю на запиленому полі, дрон знімає колону техніки на польовій дорозі, у кадрі ствол гармати в маскувальній сітці з екіпажем, відео з дрона, на якому горить техніка серед чагарників, і вигляд на оборонні позиції з повітря. Показано, як військові ремонтують механізм гармати, заряджання снаряда в казенник, а також великий вибух на відео з дрона з прицільною сіткою.

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Покинуті гармати

"Колумб" бере участь у боях за Куп'янськ і в битві за Бахмут. У відео він називає наступ на Слобожанщині найпам'ятнішим.

За словами військового, просування було настільки швидким, що російські розрахунки не встигали вивезти артилерію.

"Приїжджаємо на позицію — а там їхня гармата: десь колесо спущене, десь пошкоджена, десь перевернута", — розповів він.

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Для таких випадків ЗСУ швидко формували ремонтні команди. Техніку приводили до ладу й знову ставили в роботу.

"Бувало, що працювали по ворогу його ж гарматами й навіть його ж снарядами", — сказав "Колумб".

Удар по танку на ходу

Окремо військовий згадав епізод, коли четверта батарея уразила танк, що рухався.

"Взяли його на випередження — і влучили. Виглядало феєрично", — розповів він. За словами артилериста, у такі миті особливо видно, наскільки важливі злагодженість розрахунку й кожна секунда в роботі.

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Важливість артилерії

Говорячи про роль безпілотників, "Колумб" зазначив, що їх нині багато обговорюють і вони справді допомагають на полі бою. Проте, за його словами, артилерія лишається незамінною.

"Я завжди кажу: дрони є дрони, а артилерія — це артилерія. Без неї, однозначно, жодна війна не обходиться", — резюмував він.