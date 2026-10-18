Бійці 3-ї Залізної бригади зірвали спробу окупантів імітувати захоплення Колодязного на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ї окремої важкої механізованої бригади знищили російський безпілотник із триколором у селі Колодязне на Харківщині, зірвавши спробу окупантів імітувати захоплення населеного пункту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові доставили свій прапор до села за допомогою коптера, ймовірно, щоб використати його для пропагандистського відео про нібито просування військ РФ.
Українські захисники зі стрілецького батальйону одним ударом FPV-дрона знищили ворожий коптер разом із триколором.
Після цього піхотинець Залізної бригади вийшов з укриття та продемонстрував український прапор, підтвердивши присутність Сил оборони в Колодязному.
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