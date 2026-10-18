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Новини Безпілотні технології Індустрія дронів
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Українські зенітники 1021-ї ЗРАБр показали запуск реактивного дрона-перехоплювача "Барс", здатного розвивати швидкість до 700 км/год. ВIДЕО

Воїни 1021-ї зенітної ракетно-артилерійської бригади продемонстрували запуск реактивного безпілотника БАРС-СМ "GLADIATOR", який застосовують як дрон-перехоплювач для боротьби з російськими повітряними цілями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили кадри запуску реактивного БпЛА "Барс", здатного розвивати швидкість до 700 км/год.

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Для старту апарат використовує прискорювач.

Завдяки високій швидкості реактивний дрон може застосовуватися для перехоплення російських ударних безпілотників типу "Герань".

Про використання таких БпЛА українськими військовими стало відомо ще 4 жовтня, однак кадри їхнього застосування оприлюднили лише зараз.

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армія рф (22661) ЗСУ (9275) дрони (9171)
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Топ коментарі
+12
Це повинно було зроблене 2 роки назад. Але нашому чортовому клоуну не має часу мислити стратегічно.
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18.10.2026 16:40 Відповісти
+8
То якого чорта тоді ця тупа істота, не здатна мислити ні стратегічно, ні взагалі ніяк робить на посаді головнокомандувача посеред екзистенційної війни на виживання нації?
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18.10.2026 16:55 Відповісти
+6
Міндіч з штірліцманом нормально накопичили. Штірліцман нещодавно яхту збирався придбати. Не думаю, що його задовольнять "лоховські" варіанти менше 30 метрів довжини корпуса.
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18.10.2026 16:58 Відповісти

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