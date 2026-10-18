Українські зенітники 1021-ї ЗРАБр показали запуск реактивного дрона-перехоплювача "Барс", здатного розвивати швидкість до 700 км/год. ВIДЕО

Воїни 1021-ї зенітної ракетно-артилерійської бригади продемонстрували запуск реактивного безпілотника БАРС-СМ "GLADIATOR", який застосовують як дрон-перехоплювач для боротьби з російськими повітряними цілями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили кадри запуску реактивного БпЛА "Барс", здатного розвивати швидкість до 700 км/год.

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Для старту апарат використовує прискорювач.

Завдяки високій швидкості реактивний дрон може застосовуватися для перехоплення російських ударних безпілотників типу "Герань".

Про використання таких БпЛА українськими військовими стало відомо ще 4 жовтня, однак кадри їхнього застосування оприлюднили лише зараз.

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