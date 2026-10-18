Українські зенітники 1021-ї ЗРАБр показали запуск реактивного дрона-перехоплювача "Барс", здатного розвивати швидкість до 700 км/год. ВIДЕО
Воїни 1021-ї зенітної ракетно-артилерійської бригади продемонстрували запуск реактивного безпілотника БАРС-СМ "GLADIATOR", який застосовують як дрон-перехоплювач для боротьби з російськими повітряними цілями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили кадри запуску реактивного БпЛА "Барс", здатного розвивати швидкість до 700 км/год.
Для старту апарат використовує прискорювач.
Завдяки високій швидкості реактивний дрон може застосовуватися для перехоплення російських ударних безпілотників типу "Герань".
Про використання таких БпЛА українськими військовими стало відомо ще 4 жовтня, однак кадри їхнього застосування оприлюднили лише зараз.
Топ коментарі
+12 Alex #623441
показати весь коментар18.10.2026 16:40 Відповісти Посилання
+8 Alex #623441
показати весь коментар18.10.2026 16:55 Відповісти Посилання
+6 Alex #623441
показати весь коментар18.10.2026 16:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль