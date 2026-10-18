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Новости Беспилотные технологии Индустрия дронов
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Украинские зенитчики 1021-й ЗРАБр продемонстрировали запуск реактивного дрона-перехватчика "Барс", способного развивать скорость до 700 км/ч. ВИДЕО

Военнослужащие 1021-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады продемонстрировали запуск реактивного беспилотника БАРС-СМ "GLADIATOR", который используется в качестве дрона-перехватчика для борьбы с российскими воздушными целями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнародовали кадры запуска реактивного БПЛА "Барс", способного развивать скорость до 700 км/ч.

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Для старта аппарат использует ускоритель.

Благодаря высокой скорости реактивный дрон может применяться для перехвата российских ударных беспилотников типа "Герань".

Об использовании таких БПЛА украинскими военными стало известно еще 4 октября, однако кадры их применения обнародовали только сейчас.

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Автор: 

армия РФ (24516) ВСУ (8549) дроны (8436)
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Топ комментарии
+12
Це повинно було зроблене 2 роки назад. Але нашому чортовому клоуну не має часу мислити стратегічно.
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18.10.2026 16:40 Ответить
+8
То якого чорта тоді ця тупа істота, не здатна мислити ні стратегічно, ні взагалі ніяк робить на посаді головнокомандувача посеред екзистенційної війни на виживання нації?
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18.10.2026 16:55 Ответить
+6
Міндіч з штірліцманом нормально накопичили. Штірліцман нещодавно яхту збирався придбати. Не думаю, що його задовольнять "лоховські" варіанти менше 30 метрів довжини корпуса.
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18.10.2026 16:58 Ответить

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