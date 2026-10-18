Украинские зенитчики 1021-й ЗРАБр продемонстрировали запуск реактивного дрона-перехватчика "Барс", способного развивать скорость до 700 км/ч. ВИДЕО

Военнослужащие 1021-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады продемонстрировали запуск реактивного беспилотника БАРС-СМ "GLADIATOR", который используется в качестве дрона-перехватчика для борьбы с российскими воздушными целями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнародовали кадры запуска реактивного БПЛА "Барс", способного развивать скорость до 700 км/ч.

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Для старта аппарат использует ускоритель.

Благодаря высокой скорости реактивный дрон может применяться для перехвата российских ударных беспилотников типа "Герань".

Об использовании таких БПЛА украинскими военными стало известно еще 4 октября, однако кадры их применения обнародовали только сейчас.

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