Бойцы 3-й Железной бригады сорвали попытку оккупантов имитировать захват Колодезного на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады уничтожили российский беспилотник с триколором в селе Колодезное в Харьковской области, сорвав попытку оккупантов имитировать захват населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные доставили свой флаг в село с помощью вертолета, вероятно, чтобы использовать его для пропагандистского видео о якобы продвижении войск РФ.

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Украинские защитники из стрелкового батальона одним ударом FPV-дрона уничтожили вражеский вертолет вместе с триколором.

После этого пехотинец "Железной бригады" вышел из укрытия и продемонстрировал украинский флаг, подтвердив присутствие Сил обороны в Колодезном.

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