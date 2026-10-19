Россияне не успевали уносить орудия: артиллерист 40-й ОАБр рассказал о наступлении ВСУ на Слобожанщине. ВИДЕО

Во время стремительного наступления на Слобожанщине российские артиллеристы покидали позиции так поспешно, что не успевали забрать свои орудия. В то же время украинские бойцы ремонтировали брошенную технику и использовали ее против врага.

Об этом рассказал военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта с позывным "Колумб", сообщает Цензор.НЕТ.

Текстовое сопровождение видео Видео длится около 105 секунд. Начинается с кадра самоходной пушки, стоящей на грунтовой дороге среди зелени в дымке. Появляется эмблема бригады и надпись "40-я отдельная артиллерийская бригада им. Великого князя Витовта". Далее — интервью: военнослужащий с короткими волосами в форме зелёного пиксельного камуфляжа сидит на фоне зелёных ящиков для боеприпасов и яркого шестиугольного узора. В нижней части кадра подпись: "Колумб", "Военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта". Он говорит, смотрит то в камеру, то в сторону; в углу всё время виден логотип бригады. Интервью перемежается вставками: расчет в касках заряжает гаубицу на запыленном поле, дрон снимает колонну техники на полевой дороге, в кадре ствол пушки в маскировочной сетке с экипажем, видео с дрона, на котором горит техника среди кустарников, и вид на оборонительные позиции с воздуха. Показано, как военные ремонтируют механизм пушки, заряжают снаряд в казенник, а также мощный взрыв на видео с дрона с прицельной сеткой.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Брошенные орудия

"Колумб" участвует в боях за Купянск и в битве за Бахмут. В видео он называет наступление на Слобожанщине самым запоминающимся.

По словам военного, продвижение было настолько быстрым, что российские расчеты не успевали вывезти артиллерию.

"Приезжаем на позицию — а там их орудие: то колесо спущено, то повреждено, то перевернуто", — рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре "Гиацинта", "Гвоздика", танк и склад FPV-дронов: артиллеристы 40-й бригады уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО

Для таких случаев ВСУ быстро формировали ремонтные бригады. Технику приводили в порядок и снова запускали в строй.

"Бывало, что стреляли по врагу из его же орудий и даже его же снарядами", — сказал "Колумб".

Удар по танку на ходу

Отдельно военный упомянул эпизод, когда четвертая батарея поразила движущийся танк.

"Взяли его на опережение — и попали. Выглядело феерично", — рассказал он. По словам артиллериста, в такие моменты особенно хорошо видно, насколько важны слаженность расчета и каждая секунда в работе.

Смотрите также: Бойцы 3-й Железной бригады сорвали попытку оккупантов имитировать захват Колодязного в Харьковской области. ВИДЕО

Важность артиллерии

Говоря о роли беспилотников, "Колумб" отметил, что о них сейчас много говорят и они действительно помогают на поле боя. Однако, по его словам, артиллерия остается незаменимой.

"Я всегда говорю: дроны — это дроны, а артиллерия — это артиллерия. Без нее, однозначно, ни одна война не обходится", — резюмировал он.