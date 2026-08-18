На Гуляйпільському напрямку воїни 44-ї артилерійської бригади знищили шість гармат та квадроцикл ворога. ВIДЕО
На Гуляйпільському напрямку воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали вогневого ураження по позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точних ударів було знищено та уражено низку одиниць ворожого озброєння та техніки.
Загалом під час бойової роботи артилеристи знищили:
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гармату 2А65 "Мста-Б" - 3 од.;
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гармату Д-30 - 2 од.;
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гармату Д-20 - 1 од.;
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квадроцикл - 1 од.
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