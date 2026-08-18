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Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
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На Гуляйпільському напрямку воїни 44-ї артилерійської бригади знищили шість гармат та квадроцикл ворога. ВIДЕО

На Гуляйпільському напрямку воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали вогневого ураження по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точних ударів було знищено та уражено низку одиниць ворожого озброєння та техніки.

Загалом під час бойової роботи артилеристи знищили:

  • гармату 2А65 "Мста-Б" - 3 од.;

  • гармату Д-30 - 2 од.;

  • гармату Д-20 - 1 од.;

  • квадроцикл - 1 од.

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