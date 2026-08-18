На Гуляйпольском направлении бойцы 44-й артиллерийской бригады уничтожили шесть орудий и квадроцикл противника. ВИДЕО
На Гуляйпольском направлении бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола нанесли огневой удар по позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов был уничтожен и поврежден ряд единиц вражеского вооружения и техники.
Всего в ходе боевых действий артиллеристы уничтожили:
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пушка 2А65 "Мста-Б" - 3 единицы;
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пушка Д-30 - 2 единицы;
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пушка Д-20 - 1 единица;
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квадроцикл - 1 единица.
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