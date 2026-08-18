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Новости Видео Бои на Гуляйпольском направлении
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На Гуляйпольском направлении бойцы 44-й артиллерийской бригады уничтожили шесть орудий и квадроцикл противника. ВИДЕО

На Гуляйпольском направлении бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола нанесли огневой удар по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов был уничтожен и поврежден ряд единиц вражеского вооружения и техники.

Всего в ходе боевых действий артиллеристы уничтожили:

  • пушка 2А65 "Мста-Б" - 3 единицы;

  • пушка Д-30 - 2 единицы;

  • пушка Д-20 - 1 единица;

  • квадроцикл - 1 единица.

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