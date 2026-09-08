САУ "Акація" та три "Мста-Б" рашистів уразили воїни 44-ї бригади на півдні. ВIДЕО
Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують нищити російську техніку на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
Про це воїни повідомили у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, захисники уразили та знищили:
- САУ 2С3 "Акація";
- Гармати 2А65 "Мста-Б" 3 шт;
- Польовий склад БП 1шт.
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