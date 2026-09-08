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Новини Відео Знищення російської техніки
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САУ "Акація" та три "Мста-Б" рашистів уразили воїни 44-ї бригади на півдні. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують нищити російську техніку на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Про це воїни повідомили у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, захисники уразили та знищили:

  • САУ 2С3 "Акація";
  • Гармати 2А65 "Мста-Б" 3 шт;
  • Польовий склад БП 1шт.

Дивіться: Мінус 4 гаубиці "Мста-Б" та одна Д-20: бойова робота дронарів 44-ї бригади. ВIДЕО

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