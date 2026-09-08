САУ "Акация" и три "Мста-Б" рашистов поразили воины 44-й бригады на юге
Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола продолжают уничтожать российскую технику на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Об этом бойцы сообщили в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, защитники поразили и уничтожили:
- САУ 2С3 "Акация";
- Пушки 2А65 "Мста-Б" — 3 шт.;
- Полевой склад БП — 1 шт.
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