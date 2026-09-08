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САУ "Акация" и три "Мста-Б" рашистов поразили воины 44-й бригады на юге

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола продолжают уничтожать российскую технику на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Об этом бойцы сообщили в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, защитники поразили и уничтожили:

  • САУ 2С3 "Акация";
  • Пушки 2А65 "Мста-Б" — 3 шт.;
  • Полевой склад БП — 1 шт.

Смотрите: Минус 4 гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20: боевая работа дронщиков 44-й бригады. ВИДЕО

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