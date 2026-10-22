РФ готує бронетехніку до атак на Гуляйпільському напрямку і намагається просунутися малими групами, - УВ "Південь"

Російські війська готуються знову застосовувати бронетехніку на півдні та намагаються просуватися тактикою інфільтрації й штурмами малими групами за підтримки мотоциклів і квадроциклів. Найінтенсивніші бої тривають на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця речника Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко.

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"Російські заяви про значні просування в Запорізькій області вже фактично стали мемом. Ворог регулярно доповідає своєму вищому військовому керівництву про нібито захоплені населені пункти та успіхи на фронті, але реальна ситуація зовсім інша", - зазначила вона.

Шевченко додала, що Воздвижівка, Мала Токмачка й Омельник перебувають під контролем Сил оборони України, а відстань від російських позицій до Запоріжжя становить близько 23 км, а не п’ять, як заявляє російське командування. Попри доповідь начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова, що війська нібито перебувають за п’ять кілометрів від Запоріжжя та вже завдають ударів по позиціях Сил оборони безпосередньо в межах міста.

"Так само росіяни регулярно заявляють про нібито захоплення Воздвижівки та Малої Токмачки. Але Воздвижівка залишається під контролем Сил оборони України, зокрема підрозділів угруповання військ "Південь". Мала Токмачка також утримується нашими захисниками", - наголошує заступниця речника.

Воздвижівку росіяни не можуть захопити понад пів року

Особливо показовою вона назвала ситуацію у Воздвижівці, яку російські війська намагаються захопити вже понад пів року. За наявною інформацією, за цей час у російських військах змінювалося командування штурмових підрозділів, а також безпосередньо підрозділи, які ведуть штурмові дії на цьому напрямку. Попри це, противник досі не досяг поставленої мети.

"Тому єдиний вихід для них - фейкові доповіді", - пояснила Шевченко.

В Омельник проникла російська група з двох військових

Крім того, як заявила заступниця речника, 20 жовтня російські пропагандистські медіа поширили повідомлення про нібито захоплення Омельника на Оріхівському напрямку. За даними української сторони, до населеного пункту справді зайшла ворожа інфільтраційна група у складі двох осіб, яка здійснила демонстративні дії з прапором.

"Наші безпілотні системи успішно знищили ворога разом з їхнім триколором. Тому інформація про оволодіння Омельником також не відповідає дійсності. Сили оборони України повністю контролюють цей населений пункт", - підкреслила вона.

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