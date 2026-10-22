РФ готовит бронетехнику к атакам на Гуляйпольском направлении и пытается продвигаться небольшими группами, - ГВ "Південь"

Российские войска готовятся вновь применить бронетехнику на юге и пытаются продвигаться, используя тактику инфильтрации и штурмы небольшими группами при поддержке мотоциклов и квадроциклов. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу рассказала заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) "Південь" Анастасия Шевченко.

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"Российские заявления о значительном продвижении в Запорожской области уже фактически стали мемом. Враг регулярно докладывает своему высшему военному руководству о якобы захваченных населенных пунктах и успехах на фронте, но реальная ситуация совсем иная", — отметила она.

Шевченко добавила, что Воздвижевка, Малая Токмачка и Омельник находятся под контролем Сил обороны Украины, а расстояние от российских позиций до Запорожья составляет около 23 км, а не пять, как заявляет российское командование. Несмотря на доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова о том, что войска якобы находятся в пяти километрах от Запорожья и уже наносят удары по позициям Сил обороны непосредственно в пределах города.

"Также россияне регулярно заявляют о якобы захвате Воздвижевки и Малой Токмачки. Но Воздвижевка остается под контролем Сил обороны Украины, в частности подразделений группировки войск "Південь". Малая Токмачка также удерживается нашими защитниками", — подчеркивает заместитель пресс-секретаря.

Россияне не могут захватить Воздвижевку уже более полугода

Особенно показательной она назвала ситуацию в Воздвижевке, которую российские войска пытаются захватить уже более полугода. По имеющейся информации, за это время в российских войсках менялось командование штурмовых подразделений, а также непосредственно подразделения, ведущие штурмовые действия на этом направлении. Несмотря на это, противник до сих пор не достиг поставленной цели.

"Поэтому единственный выход для них — фейковые доклады", — пояснила Шевченко.

В Омельник проникла российская группа из двух военных

Кроме того, как заявила заместитель пресс-секретаря, 20 октября российские пропагандистские СМИ распространили сообщение о якобы захвате Омельника на Ореховском направлении. По данным украинской стороны, в населенный пункт действительно проникла вражеская инфильтрационная группа в составе двух человек, которая совершила демонстративные действия с флагом.

"Наши беспилотные системы успешно уничтожили врага вместе с их триколором. Поэтому информация о захвате Омельника также не соответствует действительности. Силы обороны Украины полностью контролируют этот населенный пункт", — подчеркнула она.

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