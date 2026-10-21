Враг продвинулся вблизи Криничного в Запорожской области, - DeepState.
Российские захватчики продвигаются в направлении Гуляйполя.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Криничного (Пологовский р-н, Запорожская обл.)", — говорится в сообщении.
Обновленная карта
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