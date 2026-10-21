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Новости Обновление карты DeepState Бои на Гуляйпольском направлении
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Враг продвинулся вблизи Криничного в Запорожской области, - DeepState.

Российские захватчики продвигаются в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Криничного (Пологовский р-н, Запорожская обл.)", — говорится в сообщении.

Обновленная карта

Россия продвинулась на Гуляйпольском направлении

Смотрите также: Враг продвинулся вблизи Нового Донбасса, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Запорожская область (4998) боевые действия (6806) Пологовский район (477) Криничное (1) DeepState (622)
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Топ комментарии
+2
В гучних назвах нам немає рівних. Москальня робить свою справу без зайвого балабольства.
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21.10.2026 07:24 Ответить
+1
"Вівальді" була на Донбасі й вже завершена.
Однак постєбаться над хахламі - то святе для тих, хто на дєржаву работаєт.
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21.10.2026 07:21 Ответить
+1
І Куп'янськ скромно взяла. Три рази.
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21.10.2026 07:25 Ответить

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