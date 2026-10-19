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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся вблизи Нового Донбасса, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Нового Донбасса (поселок Добропольской городской громады Покровского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.

Карта Нового Донбасса
Новый Донбасс

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Донецкая область (13395) Покровский район (1877) Новый Донбасс (4) DeepState (622)
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