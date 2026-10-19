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Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу ( селище Добропільської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Новий Донбас карта
Новий Донбас

Також читайте: Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (12034) Покровський район (1886) Новий Донбас (4) DeepState (625)
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