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Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу ( селище Добропільської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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