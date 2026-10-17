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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Матяшевого( село Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області) та Світлого (селище Добропільської міської громади Покровського району Донецької області).

Також читайте: Деокуповано Колодязі, Липове та Зелену Долину на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Матяшеве карта
Матяшеве 

Світле карта
Світле

Також читайте: Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (12034) Покровський район (1886) Матяшеве (1) Світле (7) DeepState (625)
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