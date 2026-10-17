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Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Матяшевого( село Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області) та Світлого (селище Добропільської міської громади Покровського району Донецької області).
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