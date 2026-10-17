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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся вблизи Матяшево и Светлого на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Матяшево (село Криворожской сельской громады Покровского района Донецкой области) и Светлого (поселок Добропольской городской громады Покровского района Донецкой области).

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Карта Матяшево
Матяшево 

Светлое карта
Светлое

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Автор: 

Донецкая область (13395) Покровский район (1877) Матяшево (1) Светлое (7) DeepState (622)
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