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Новини Оновлення мапи DeepState Бої на Гуляйпільському напрямку
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Ворог просунувся поблизу Криничного на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські згарбники мають просування на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Криничного (Пологівський р-н, Запорізька обл.)", - сказано в повідомленні.

Оновлена мапа

РФ просунулася на Гуляйпільському напрямку

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Автор: 

Запорізька область (5372) бойові дії (6561) Пологівський район (478) Криничне (1) DeepState (624)
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