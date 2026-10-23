Пять российских гаубиц уничтожили артиллеристы 44-й бригады на Гуляйпольском направлении

Военнослужащие 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили пять российских гаубиц в ходе боевых действий на Гуляйпольском направлении. Украинские артиллеристы поразили две 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", два 152-мм орудия 2А36 "Гиацинт-Б" и одно 152-мм гаубицу-орудие Д-20.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи продолжительностью более двух минут показана серия ударов по российским артиллерийским позициям. Съемка ведется с украинских разведывательных беспилотников, которые фиксируют поражение вражеского вооружения.

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На кадрах видны замаскированные среди деревьев и кустарников артиллерийские системы противника. После попаданий вблизи орудий вспыхивают взрывы, а места их расположения окутывают облака дыма.

В отдельных эпизодах зафиксированы мощные вспышки и возгорания на российских позициях. Камеры беспилотников продолжают наблюдение, демонстрируя последствия ударов.

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По информации 44-й бригады, украинские военные поразили и уничтожили пять единиц буксируемой артиллерии российских оккупантов.

В частности, в перечень потерь противника вошли две гаубицы 2А65 "Мста-Б", два орудия 2А36 "Гиацинт-Б" и одно гаубица-орудие Д-20.

Все три типа артиллерийских систем имеют калибр 152 мм и используются российскими войсками для огневого поражения украинских позиций.

Опубликованные кадры демонстрируют результаты контрбатарейной борьбы артиллеристов 44-й отдельной артиллерийской бригады на Гуляйпольском направлении.

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