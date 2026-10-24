Дронщики 433-го полка поразили российский ЗРК "Бук-М1" и еще один замаскированный зенитный комплекс на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО
Операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и еще один ЗРК неустановленного типа на Гуляйпольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты перебрасывают зенитные ракетные комплексы для противодействия украинской авиации, наносящей удары по вражеским тылам.
Россияне пытались скрыть свою противовоздушную оборону в лесополосах, однако украинские разведчики обнаружили замаскированный "Бук-М1". После определения местоположения комплекса операторы 433-го полка нанесли по нему удар.
Во время следующего боевого вылета украинские дронщики обнаружили и поразили еще один замаскированный зенитный ракетный комплекс, тип которого пока не установлен.
Обе цели были поражены в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ. Успешной работе способствовали взаимодействие подразделений и обмен разведывательными данными.
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