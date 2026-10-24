Дронщики 433-го полка поразили российский ЗРК "Бук-М1" и еще один замаскированный зенитный комплекс на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и еще один ЗРК неустановленного типа на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты перебрасывают зенитные ракетные комплексы для противодействия украинской авиации, наносящей удары по вражеским тылам.

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Россияне пытались скрыть свою противовоздушную оборону в лесополосах, однако украинские разведчики обнаружили замаскированный "Бук-М1". После определения местоположения комплекса операторы 433-го полка нанесли по нему удар.

Во время следующего боевого вылета украинские дронщики обнаружили и поразили еще один замаскированный зенитный ракетный комплекс, тип которого пока не установлен.

Обе цели были поражены в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ. Успешной работе способствовали взаимодействие подразделений и обмен разведывательными данными.

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