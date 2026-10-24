Дронарі 433-го полку уразили російський ЗРК "Бук-М1" та ще один замаскований зенітний комплекс на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Оператори 433-го окремого полку безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" та ще один ЗРК невстановленого типу на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти перекидають зенітні ракетні комплекси для протидії українській авіації, яка завдає ударів по ворожих тилах.

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Росіяни намагалися приховати свою протиповітряну оборону в лісосмугах, однак українські розвідники виявили замаскований "Бук-М1". Після встановлення місця розташування комплексу оператори 433-го полку завдали по ньому удару.

Під час наступного бойового вильоту українські дронарі виявили та уразили ще один замаскований зенітний ракетний комплекс, тип якого наразі не встановлено.

Обидві цілі було уражено в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ. Успішній роботі сприяли взаємодія підрозділів та обмін розвідувальними даними.

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