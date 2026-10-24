Дронарі 433-го полку уразили російський ЗРК "Бук-М1" та ще один замаскований зенітний комплекс на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО
Оператори 433-го окремого полку безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" та ще один ЗРК невстановленого типу на Гуляйпільському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти перекидають зенітні ракетні комплекси для протидії українській авіації, яка завдає ударів по ворожих тилах.
Росіяни намагалися приховати свою протиповітряну оборону в лісосмугах, однак українські розвідники виявили замаскований "Бук-М1". Після встановлення місця розташування комплексу оператори 433-го полку завдали по ньому удару.
Під час наступного бойового вильоту українські дронарі виявили та уразили ще один замаскований зенітний ракетний комплекс, тип якого наразі не встановлено.
Обидві цілі було уражено в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ. Успішній роботі сприяли взаємодія підрозділів та обмін розвідувальними даними.
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