УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9145 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів Бої на Гуляйпільському напрямку
422 1

Дронарі 433-го полку уразили російський ЗРК "Бук-М1" та ще один замаскований зенітний комплекс на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Оператори 433-го окремого полку безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" та ще один ЗРК невстановленого типу на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти перекидають зенітні ракетні комплекси для протидії українській авіації, яка завдає ударів по ворожих тилах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росіяни намагалися приховати свою протиповітряну оборону в лісосмугах, однак українські розвідники виявили замаскований "Бук-М1". Після встановлення місця розташування комплексу оператори 433-го полку завдали по ньому удару.

Під час наступного бойового вильоту українські дронарі виявили та уразили ще один замаскований зенітний ракетний комплекс, тип якого наразі не встановлено.

Обидві цілі було уражено в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ. Успішній роботі сприяли взаємодія підрозділів та обмін розвідувальними даними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Повітряних сил серією авіаударів знищили командні пункти та укриття рашистів разом з особовим складом. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 5-ї штурмової бригади випалюють ворога на позиціях та в бліндажах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22675) Гуляйполе (269) знищення (11372) Запорізька область (5393) ДШВ Десантно-штурмові війська (543) дрони (9181) ЗРК (330) Пологівський район (481)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 