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Новини Ситуація на фронті Підземна операція Велес
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Операція "Велес": ЗСУ просунулися на понад 15 кілометрів під землею на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" проводить операцію "Велес", у межах якої вже знищено понад сотню російських окупантів, а понад 30 взято в полон.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про операцію

За словами президента, про перші результати та хід операції "Велес" йому доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський і Павло Паліса. Операцію здійснює 2-й корпус НГУ "Хартія".

"Важлива наша операція на Куп'янському напрямку. [...] Вже знищено більше сотні російських окупантів, більш як тридцять взято в полон. Просування під землею — понад 15 кілометрів", — зазначив Зеленський.

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Підземні газові комунікації

  • Президент нагадав, що росіяни вже намагалися використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватися через українські позиції та переходити до штурмових дій.

За його словами, українські військові "успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною".

"Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Куп'янському напрямку. Слава Україні!" — додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27481) Харківська область (3393) Куп’янськ (1168) Драпатий Михайло (122) Хартія корпус НГУ (119) Оболєнський Ігор (15)
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