"Нас прийняли шикарно": "Хартія" опублікувала інтерв’ю з рашистами, яких взяли у полон в трубі на Куп’янщині. ВIДЕО

Під час підземної операції "Велес" на Куп'янському напрямку воїни 2 корпусу НГУ "Хартія" взяли у полон понад 30 російських загарбників. П'ятеро полонених погодилися дати інтерв'ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, згоду на спілкування надали:

Дмитро Петрович Просалов, позивний Тесак, Москва;

Григорій Олександрович Кузмін, позивний Кузя, Ленінградська область;

Абусуп'ян Магомедрасулович Алібеков, Дагестан;

Дмитро Володимирович Азаров, позивний Дімон, Санкт-Петербург;

Нікіта Ігорович Юрченко, позивний Вуду, Новосибірськ.

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Що мотивує йти на війну?

Серед основних мотивів для участі у війні проти України полонені називають великі борги та іпотеку, а також спробу уникнути в такий спосіб тюремного терміну в РФ.

"Я був менеджером з продажу дитячих іграшок у великій оптовій компанії. 6 листопада 2025 року я скоїв злочин у поїзді. Вбив людину. У зв'язку з цим мені загрожував тюремний термін від 8 до 12 років. Вирішив піти на "СВО", - каже Тесак.

За словами полонених, навчання майже не було - їх одразу кинули в штурм на Куп'янський напрямок. Через закинутий газогін вони мали інфільтруватися на українські території й виконували супутні завдання.

Тесак займався доставкою провізії, води та іншого на пости окупантів у трубі - на самокатах, візках та пішки. Після цього повертався на "нуль". Також він заміняв побратимів як зв'язківець - повідомляв про зміни ситуації в зоні свого посту.

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Як це було?

10 липня Сили оборони розпочали штурм труби, заблокували там 15 росіян, а за 10 діб у тих закінчилися їжа та вода.

"Воду ми добували з калюжі в трубі. У ній було пів таблиці Менделєєва. Ми її фільтрували через марлю з активованим вугіллям. І через бинт. Потім кип'ятили.

Їжу нам доставляли "пташками" через новий вихід, який ми відкопали, поки "баби-йожкі" [український дрон "Вампір"] і FPV-шки не рознесли його до невпізнанності. "Пташки" регулярно прилітали, але так само регулярно їх збивали Сили оборони України. Тому проблеми з поставками їжі були регулярними", - каже Тесак, додавши, що сам дістав поранення від скиду з українського дрону.

Серед росіян, згадують полонені, було багато поранених: дехто втратив око та пальці на руках. Їжі вже не було, боєприпаси закінчувалися. Окупанти перебували заблокованими в трубі вже близько півтора місяця, коли на них вийшли хартійці та запропонували здатися в полон.

"Відбиватися було нічим, - згадує Тесак. - І Сили оборони України запропонували нам здатись у полон протягом 30 хвилин. Якщо не ухвалимо рішення про здачу в полон усім складом - нас знищать".

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Воїни "Хартії" взяли їх у полон, дотримуючись Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права.

"Нас прийняли, якщо сказати шикарно, то це не сказати нічого. Погодували, напоїли, дали цигарок покурити. Прийняли, немов рідних, не били, не принижували. Допомагали дійти, бо я був поранений. На будь-яке прохання хлопці відгукувалися. Я дуже вдячний цим людям", - додав Тесак.

Наразі російські окупанти перебувають в полоні та чекають на обмін.

"Я більше ніколи не піду на війну. Якщо для цього доведеться позбутися ноги, позбутися руки, я зроблю це, не замислюючись. Я ніколи не повернуся сюди, щоб воювати проти цих людей", - сказав полонений.

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Операція "Велес"

Напередодні 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" вперше показав кадри підземної операції "Велес", яку проводить разом з іншими підрозділами Сил оборони.

Пізніше Корпус НГУ "Хартія" розповів деталі підземної контрнаступальної операції "Велес" в рамках якої Силам оборони вдалося просунутися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.

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