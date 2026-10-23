Бійці "Скелі" долучилися до підземної операції "Велес" на Куп’янщині: зачищали газогін від рашистів. ВIДЕО
Воїні 425 окремого штурмового полку "Скеля" долучилися до підземної операції на Куп’янщині.
Про це розповіли у полку, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Воїни назвали зачистку підземного газогону в районі Куп’янська операцією "Імпасібл".
Штурмові групи зачищали ділянку газогону завдовжки кілька кілометрів від російських окупантів, які намагалися проникнути в Куп’янськ через трубу.
Кілька місяців захисники проводили штурмові дії під землею, жили й воювали в темряві, холоді та бруді.
"Одночасно штурмові групи утримували позиції в Редьківці, щоб не дати ворогу використати вхід до труби в районі цього населеного пункту.
У результаті ділянку газогону зачищено від російських окупантів. Бійці "СКЕЛІ" унеможливили подальше використання труби ворогом", - зазначили там.
Операція "Велес"
- Напередодні 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" вперше показав кадри підземної операції "Велес", яку проводить разом з іншими підрозділами Сил оборони.
- Пізніше Корпус НГУ "Хартія" розповів деталі підземної контрнаступальної операції "Велес" в рамках якої Силам оборони вдалося просунутися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.
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