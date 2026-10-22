РФ готує підрозділи для підземної війни, точаться бої в газопроводах під Куп’янськом, - WSJ

Фото: Українські військові

Російські військові готують нові спеціалізовані підрозділи для бойових дій під землею, а біля Куп'янська 13 бригада НГУ "Хартія" вже веде бої з росіянами в радянських газопроводах.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на заступника командира бригади з позивним Абат, передає Цензор.НЕТ.

Як росіяни обходять дрони

Як пише WSJ, на початку року російські військові почали просочуватися на кілька миль углиб українських позицій і за річку від своїх, пересуваючись газопроводами. Підземні маршрути дають змогу обійти ділянки фронту, які постійно перебувають під спостереженням дронів.

Росіяни прорізали отвори в трубах, прокопувалися на поверхню, запускали дрони й знову зникали під землею. Спершу українські військові намагалися бити по виходах із артилерії та з повітря, але росіяни просто прокопували новий хід поряд.

"Це як у грі "вдар крота": треба бути дуже швидким і мати в повітрі кілька дронів", — сказав WSJ речник бригади лейтенант Володимир Дегтярьов.

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Бої в трубах

За словами Абата, до весни стало зрозуміло, що знищення виходів недостатньо.

Українські військові пустили в трубу наземні роботизовані комплекси й побачили, що росіяни облаштували барикади з мішків із піском і кулеметні позиції. Згодом з'ясувалося, що біля них вони прокопували ходи вбік і вниз, створюючи великі підземні приміщення, де солдати перебували місяцями.

Для знищення цих позицій "Хартія" застосовувала роботів із вибухівкою та дистанційно керовані великокаліберні кулемети. Бої, за даними WSJ, іноді точилися на відстані близько чотирьох метрів між противниками.

"Коли ми вбивали одного ворога, одразу за ним був інший. Усередині цих вузлів було дуже багато людей", — сказав Абат.

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Діаметр труб становить близько 1,2 метра, військові пересуваються практично по одному, сплять у бункерах, прорізаних у стінках труб, і воюють переважно з важких кулеметів у протигазах. Запах газу й трупів, за словами військових, такий сильний, що форму доводиться кілька разів прати в оцті.

Зазначається, що бригада захопила понад 30 росіян у головному трубопроводі біля Куп'янська та його відгалуженнях і ліквідувала понад 100.

Готуються нові підрозділи

За словами Абата, Москва готує нові підрозділи, призначені саме для підземної війни.

WSJ зазначає, що за розвитком підземної тактики в Україні стежать військові керівники Польщі та країн Балтії, оскільки трубопровідні мережі радянських часів проходять і територіями цих держав.

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Видання додає, що Україна була транзитною точкою для мережі, яка постачала російську енергію до Центральної та Західної Європи. За даними "Укрнафти", вона експлуатує близько 3200 км нафтопроводів і 3000 км газопроводів.

Військові по-різному оцінюють успішність цієї тактики: зокрема, спроби росіян прорватися до Часового Яру через труби завершилися невдачею.

Експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан сказав WSJ, що "підземні бої повертаються як елемент війни у відповідь на високоточну зброю, як-от ракети й дрони".

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