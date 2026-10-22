Понад 15 км під землею, щоб зайти в тил РФ: у "Хартії" розповіли про операцію "Велес" під Куп’янськом. ВIДЕО

Корпус НГУ "Хартія" розповів деталі підземної контрнаступальної операції "Велес" в рамках якої Силам оборони вдалося просунутися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Таким чином, окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська.



Результати операції: понад 30 окупантів узято в полон, втрати противника – понад 100", - наголосили там.

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Командир корпусу, бригадний генерал Ігор Оболєнський зазначив, що воїин спостерігали, як ворог працює під землею.

"І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю.



Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею", - зазначив він.

До операції долучилися бригада "Хартія", штурмовий полк "Р.У.Г", полк безпілотних систем "Лава", підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода Росії" та РДК, бригада безпілотних систем "Ахіллес".

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Що передувало?

Напередодні 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" вперше показав кадри підземної операції "Велес", яку проводить разом з іншими підрозділами Сил оборони.

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