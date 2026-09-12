"Хартія" вже застосовує дрони під землею, - Оболєнський

Індустрія дронів

Командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", Герой України Ігор Оболєнський заявив, що на сьогодні в зоні відповідальності його корпусу поле бою пішло під землю, і українські військові у цьому ефективніші за росіян.

Про це він розповів під час виступу на щорічній зустрічі YES у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перенесення боїв під землю

Командир корпусу наголосив, що в зоні відповідальності підрозділів "Хартії" поле бою на цей час дуже змінюється.

"Як сказав Андрій (Білецький, - ред.), ви трошки пізніше побачите, ми це покажемо, як ми вже воюємо. На даний час в зоні відповідальності "Хартії" поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. І до нас всі приїжджають, я показую, розповідаю, що ви, західні країни, не маєте досвіду проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо", – сказав Оболєнський.

Дивіться також: Унікальна операція "Хартії" біля Куп’янська: на одному НРК евакуювали героя на щиті та полоненого рашиста. ВIДЕО

Технологічна перевага українських військових

Командир розповів, що наразі "Хартія" вже застосовує і дрони під землею. Він переконаний, що війна буде "цікавіша і технологічніша".

"З огляду на те, що поле бою стає прозорішим, небезпечнішим, то всі ми шукаємо вихід. Москалі його знайшли перші, коли пішли під землю. Ми були ефективніші на полі бою дронами. На даний час ми повинні думати далі. І можу сказати, що на даний час під землею ми ефективніші. Як духом, так і технологічно", - сказав командир "Хартії".

Читайте також: Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України командиру корпусу "Хартія" Оболєнському