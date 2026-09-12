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Новости Индустрия дронов
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"Хартия" уже применяет дроны под землей, - Оболенский

Индустрия дронов

Игорь Оболенский

Командир 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", Герой Украины Игорь Оболенский заявил, что на сегодняшний день в зоне ответственности его корпуса поле боя переместилось под землю, и украинские военные в этом превосходят россиян.

Об этом он рассказал во время выступления на ежегодной встрече YES в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Перенос боев под землю

Командир корпуса подчеркнул, что в зоне ответственности подразделений "Хартии" поле боя в настоящее время сильно меняется.

"Как сказал Андрей (Билецкий, — ред.), вы чуть позже увидите, мы это покажем, как мы уже воюем. В настоящее время в зоне ответственности "Хартии" поле боя ушло под землю. Мы начали воевать под землей. И ко мне все приезжают, я показываю, рассказываю, что вы, западные страны, не имеете опыта проведения фланговой атаки под землей. У нас он уже есть", – сказал Оболенский.

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Технологическое преимущество украинских военных 

Командир рассказал, что сейчас "Хартия" уже применяет и дроны под землей. Он убежден, что война станет "интереснее и технологичнее".

"Учитывая, что поле боя становится более прозрачным, более опасным, мы все ищем выход. Москали нашли его первыми, когда ушли под землю. Мы были эффективнее на поле боя с помощью дронов. Сейчас мы должны думать дальше. И могу сказать, что в настоящее время под землей мы эффективнее. Как духом, так и технологически", — сказал командир "Хартии".

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Автор: 

дроны (8149) корпус НГУ Хартия (98) Оболенский Игорь (13)
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Топ комментарии
+8
Якого брєду тільки не вигадають аби не бити по моцкві і по рашистській еліті. Нахера нам під землю якщо в нас серед білого дня рашистські дрони допалюють Україну а ми рашистам в клоаку заглядаємо?
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12.09.2026 23:10 Ответить
+6
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12.09.2026 23:03 Ответить
+5
"Як сказав Андрій (Білецький, - ред.), ви трошки пізніше побачите, ми це покажемо, як ми вже воюємо. Джерело:

Добре що є поправка, бо можна було б і на Єрмака подумати
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12.09.2026 23:02 Ответить

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