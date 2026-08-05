Уникальная операция "Хартии" под Купянском: на одном НРК эвакуировали героя на щите и пленного рашиста
Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" провели уникальную эвакуационную операцию вблизи Купянска, задействовав наземные роботизированные комплексы для выполнения сразу двух важных задач.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря тщательному планированию и слаженным действиям военнослужащим удалось эвакуировать из "красной зоны" героя на щите, а также захваченного ранее российского военнопленного.
Для проведения операции были задействованы два наземных роботизированных комплекса, два пикапа и квадроцикл. Во время выполнения задания один из НРК застрял в грязи, после чего сержант бригады с позывным "Пух" отправился на квадроцикле, чтобы помочь вытащить роботизированный комплекс.
В результате операции украинские военные вернули домой погибшего побратима и пополнили фонд обмена российскими пленными.
Видео эвакуационной операции обнародовали бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" в соцсетях.
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