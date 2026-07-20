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Новости Видео Эвакуация наземным дроном Наземные роботизированные комплексы НРК Эвакуация из прифронтовых громад
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Штурмовики 33-й ОШП под атаками российских FPV-дронов спасли двух пожилых гражданских из "красной" зоны с помощью НРК. ВИДЕО

Бойцы 33-й отдельной штурмовой бригады успешно эвакуировали двух пожилых гражданских лиц из зоны активных боевых действий с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские штурмовики обнаружили гражданских в "красной" зоне и доложили об этом командованию. В связи с невозможностью покинуть позиции было принято решение провести эвакуацию с помощью наземного роботизированного комплекса, оснащенного бронированным прицепом.

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Во время эвакуации российские военные дважды атаковали НРК с помощью FPV-дронов, вследствие чего робот получил критические повреждения и остановился. В течение ночи операторы непрерывно контролировали ситуацию и доставляли гражданским лицам еду и воду с помощью беспилотников.

На рассвете к поврежденному комплексу прибыл второй робот из соседнего подразделения, который завершил эвакуацию. Пожилых людей успешно доставили в безопасную зону. Вследствие атаки гражданские лица не пострадали.

Видео сверхсложной эвакуационной операции обнародовала 33-я отдельная штурмовая бригада.

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