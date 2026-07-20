Штурмовики 33-й ОШП под атаками российских FPV-дронов спасли двух пожилых гражданских из "красной" зоны с помощью НРК. ВИДЕО
Бойцы 33-й отдельной штурмовой бригады успешно эвакуировали двух пожилых гражданских лиц из зоны активных боевых действий с помощью наземного роботизированного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские штурмовики обнаружили гражданских в "красной" зоне и доложили об этом командованию. В связи с невозможностью покинуть позиции было принято решение провести эвакуацию с помощью наземного роботизированного комплекса, оснащенного бронированным прицепом.
Во время эвакуации российские военные дважды атаковали НРК с помощью FPV-дронов, вследствие чего робот получил критические повреждения и остановился. В течение ночи операторы непрерывно контролировали ситуацию и доставляли гражданским лицам еду и воду с помощью беспилотников.
На рассвете к поврежденному комплексу прибыл второй робот из соседнего подразделения, который завершил эвакуацию. Пожилых людей успешно доставили в безопасную зону. Вследствие атаки гражданские лица не пострадали.
Видео сверхсложной эвакуационной операции обнародовала 33-я отдельная штурмовая бригада.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль