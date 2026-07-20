Штурмовики 33-ї ОШП під атаками російських FPV-дронів врятували двох літніх цивільних із "червоної" зони за допомогою НРК. ВIДЕО
Бійці 33-ї окремої штурмової бригади успішно евакуювали двох літніх цивільних із зони активних бойових дій, використавши наземний роботизований комплекс.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські штурмовики виявили цивільних у "червоній" зоні та доповіли командуванню. Через неможливість залишити позиції було ухвалено рішення провести евакуацію за допомогою наземного роботизованого комплексу, обладнаного броньованим причепом.
Під час евакуації російські військові двічі атакували НРК FPV-дронами, через що робот зазнав критичних пошкоджень і зупинився. Упродовж ночі оператори безперервно контролювали ситуацію та доставляли цивільним їжу й воду за допомогою безпілотників.
На світанку до пошкодженого комплексу прибув другий робот суміжного підрозділу, який завершив евакуацію. Літніх людей успішно доставили до безпечної зони. Внаслідок атаки цивільні не постраждали.
Відео надскладної евакуаційної операції оприлюднила 33-тя окрема штурмова бригада.
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