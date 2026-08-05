Унікальна операція "Хартії" біля Куп’янська: на одному НРК евакуювали героя на щиті та полоненого рашиста. ВIДЕО
Бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" провели унікальну евакуаційну операцію поблизу Куп'янська, використавши наземні роботизовані комплекси для виконання одразу двох важливих завдань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки ретельному плануванню та злагодженим діям військовослужбовцям вдалося евакуювати із червоної зони героя на щиті, а також захопленого раніше російського військовополоненого.
Для проведення операції були задіяні два наземні роботизовані комплекси, два пікапи та квадроцикл. Під час виконання завдання один із НРК застряг у багнюці, після чого сержант бригади з позивним "Пух" вирушив на квадроциклі, аби допомогти витягнути роботизований комплекс.
У результаті операції українські військові повернули додому загиблого побратима та поповнили обмінний фонд російським полоненим.
Відео евакуаційної операції оприлюднили бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія" у соцмережах.
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