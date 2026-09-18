Знищено 62 вантажівки, 33 БпЛА та 3 локомотиви: Бойова робота роти ударних БПЛА Бутусова за серпень. ВIДЕО

Бійці роти БпЛА з протидії позиціям БпЛА противника підрозділу Рота ударних груп (Р.У.Г) 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", яку очолює Юрій Бутусов, оприлюднили підсумкову інфографіку та відео бойових уражень ворога за серпень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали нищівних ударів по логістиці, техніці, засобах зв'язку та повітряних цілях російських загарбників.

У представленому відео підрозділ продемонстрував точні влучання FPV-дронів по рухомій автомобільній техніці, мототранспорту, позиціях піхоти, бліндажах, укриттях та ворожих безпілотниках прямо в повітрі.

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Згідно з оприлюдненою статистикою, протягом серпня воїни підрозділу уразили та знищили:

62 вантажні автомобілі;

32 ворожі БпЛА квадрокоптерного типу;

24 легкові та вантажопасажирські автомобілі;

7 електростанцій / генераторів;

5 антенних комплексів;

4 бойові броньовані машини (ББМ);

3 локомотиви;

3 квадроцикли;

1 БпЛА літакового типу;

1 телекомунікаційну вежу;

1 радіолокаційну станцію (РЛС);

1 заправник паливно-мастильних матеріалів.

Системне нищення ворожої автомобільної техніки та засобів зв'язку суттєво підриває логістичні можливості окупаційних військ РФ на лінії бойового зіткнення.

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