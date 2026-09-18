Іноземні добровольці ліквідували окупантів, які "шукали" їх на Куп’янщині: "Ну, що? "Хартія" тут, а ви де, п#дараси?". ВIДЕО 18+
Бійці Роти ударних груп (Р.У.Г) 23-го штурмового полку 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" оприлюднили кадри із тілами ліквідованих російських штурмовиків на Купʼянському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни зняли на власні телефони відео, на якому шукали бійців підрозділу, але в результаті були ліквідовані першими.
На перших кадрах оприлюдненого відео - запис із телефона одного зі знищених окупантів. На ньому двоє загарбників пробираються поблизу українських позицій і самовпевнено вигукують назву підрозділу: "Хартія! Здєсь єсть кто-нібудь? Походу нєту іх тут".
Проте зухвалість російських військових тривала ненадовго - добровольці-іноземці зі складу "Хартії" швидко вистежили та ліквідували загарбників.
Згодом українські воїни зняли відео-відповідь безпосередньо над тілами знищених окупантів:
"РУГ Хартія тут, де ви, п#дараси?", - звертається один із захисників до ліквідованих росіян.
За наявною інформацією, знищені загарбники належать до складу 121-го мотострілецького полку 68-ї дивізії армії РФ. Відеозапис із ліквідованою ворожою групою іноземні добровольці "Хартії" зробили 18 вересня 2026 року.
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