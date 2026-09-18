Иностранные добровольцы ликвидировали оккупантов, которые "искали" их на Купянщине: "Ну, что? "Хартия" здесь, а вы где, п#дарасы?". ВИДЕО 18+

Бойцы Роты ударных групп (Р.У.Г.) 23-го штурмового полка 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" обнародовали кадры с телами уничтоженных российских штурмовиков на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне сняли на свои телефоны видео, на котором искали бойцов подразделения, но в результате были ликвидированы первыми.

На первых кадрах обнародованного видео — запись с телефона одного из уничтоженных оккупантов. На ней двое захватчиков пробираются вблизи украинских позиций и самоуверенно выкрикивают название подразделения: "Хартия! Здесь есть кто-нибудь? Похоже, их здесь нет".

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Однако дерзость российских военных продлилась недолго — иностранные добровольцы из состава "Хартии" быстро выследили и ликвидировали захватчиков.

Впоследствии украинские воины сняли видео-ответ непосредственно над телами уничтоженных оккупантов:

"РУГ "Хартия" здесь, а где вы, п#дарасы?", — обращается один из защитников к уничтоженным россиянам.

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По имеющейся информации, уничтоженные захватчики входят в состав 121-го мотострелкового полка 68-й дивизии армии РФ. Видеозапись с уничтоженной вражеской группой иностранные добровольцы "Хартии" сделали 18 сентября 2026 года.

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