Уничтожено 62 грузовика, 33 БПЛА и 3 локомотива: бойцы "Хартії" подвели итоги боевой работы за август. ВИДЕО

Бойцы роты БПЛА по противодействию позициям БПЛА противника подразделения "Рота ударных групп" (Р.У.Г.) 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартія", которую возглавляет Юрий Бутусов, обнародовали итоговую инфографику и видео боевых поражений врага за август.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли сокрушительные удары по логистике, технике, средствам связи и воздушным целям российских захватчиков.

В представленном видео подразделение продемонстрировало точные попадания FPV-дронов по движущейся автомобильной технике, мототранспорту, позициям пехоты, блиндажам, укрытиям и вражеским беспилотникам прямо в воздухе.

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Согласно обнародованной статистике, в течение августа бойцы подразделения поразили и уничтожили:

62 грузовых автомобиля;

32 вражеских БПЛА квадрокоптерного типа;

24 легковых и грузопассажирских автомобиля;

7 электростанций / генераторов;

5 антенных комплексов;

4 боевые бронированные машины (ББМ);

3 локомотива;

3 квадроцикла;

1 БПЛА самолетного типа;

1 телекоммуникационная башня;

1 радиолокационная станция (РЛС);

1 заправщик топливно-смазочных материалов.

Системное уничтожение вражеской автомобильной техники и средств связи существенно подрывает логистические возможности оккупационных войск РФ на линии боевого столкновения.

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