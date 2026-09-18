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Новости Бои на Купянском направлении
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Уничтожено 62 грузовика, 33 БПЛА и 3 локомотива: бойцы "Хартії" подвели итоги боевой работы за август. ВИДЕО

Бойцы роты БПЛА по противодействию позициям БПЛА противника подразделения "Рота ударных групп" (Р.У.Г.) 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартія", которую возглавляет Юрий Бутусов, обнародовали итоговую инфографику и видео боевых поражений врага за август.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли сокрушительные удары по логистике, технике, средствам связи и воздушным целям российских захватчиков.

В представленном видео подразделение продемонстрировало точные попадания FPV-дронов по движущейся автомобильной технике, мототранспорту, позициям пехоты, блиндажам, укрытиям и вражеским беспилотникам прямо в воздухе.

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Согласно обнародованной статистике, в течение августа бойцы подразделения поразили и уничтожили:

  • 62 грузовых автомобиля;

  • 32 вражеских БПЛА квадрокоптерного типа;

  • 24 легковых и грузопассажирских автомобиля;

  • 7 электростанций / генераторов;

  • 5 антенных комплексов;

  • 4 боевые бронированные машины (ББМ);

  • 3 локомотива;

  • 3 квадроцикла;

  • 1 БПЛА самолетного типа;

  • 1 телекоммуникационная башня;

  • 1 радиолокационная станция (РЛС);

  • 1 заправщик топливно-смазочных материалов.

Системное уничтожение вражеской автомобильной техники и средств связи существенно подрывает логистические возможности оккупационных войск РФ на линии боевого столкновения.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4529) дроны (8206) корпус НГУ Хартия (99)
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