Уничтожено 62 грузовика, 33 БПЛА и 3 локомотива: бойцы "Хартії" подвели итоги боевой работы за август. ВИДЕО
Бойцы роты БПЛА по противодействию позициям БПЛА противника подразделения "Рота ударных групп" (Р.У.Г.) 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартія", которую возглавляет Юрий Бутусов, обнародовали итоговую инфографику и видео боевых поражений врага за август.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли сокрушительные удары по логистике, технике, средствам связи и воздушным целям российских захватчиков.
В представленном видео подразделение продемонстрировало точные попадания FPV-дронов по движущейся автомобильной технике, мототранспорту, позициям пехоты, блиндажам, укрытиям и вражеским беспилотникам прямо в воздухе.
Согласно обнародованной статистике, в течение августа бойцы подразделения поразили и уничтожили:
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62 грузовых автомобиля;
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32 вражеских БПЛА квадрокоптерного типа;
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24 легковых и грузопассажирских автомобиля;
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7 электростанций / генераторов;
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5 антенных комплексов;
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4 боевые бронированные машины (ББМ);
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3 локомотива;
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3 квадроцикла;
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1 БПЛА самолетного типа;
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1 телекоммуникационная башня;
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1 радиолокационная станция (РЛС);
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1 заправщик топливно-смазочных материалов.
Системное уничтожение вражеской автомобильной техники и средств связи существенно подрывает логистические возможности оккупационных войск РФ на линии боевого столкновения.
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