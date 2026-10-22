Более 15 км под землей, чтобы проникнуть в тыл РФ: в "Хартии" рассказали об операции "Велес" под Купянском. ВИДЕО
Подразделение НГУ "Хартия" рассказало о деталях подземной контрнаступательной операции "Велес", в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" совместила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Таким образом, оккупантам не дали возможности проникнуть в тыл Купянска.
Результаты операции: более 30 оккупантов взяты в плен, потери противника – более 100", – подчеркнули там.
Командир корпуса, бригадный генерал Игорь Оболенский отметил, что бойцы наблюдали, как враг действует под землей.
"И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю.
Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей", — отметил он.
К операции присоединились бригада "Хартия", штурмовой полк "Р.У.Г", полк беспилотных систем "Лава", подразделения ГУР, в частности легион "Свобода России" и РДК, бригада беспилотных систем "Ахиллес".
Что этому предшествовало?
- Накануне 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли ми - зрада зрадная.
Одна куля для ворога!!
Вісім куль для зрадників!!!