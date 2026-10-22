Более 15 км под землей, чтобы проникнуть в тыл РФ: в "Хартии" рассказали об операции "Велес" под Купянском. ВИДЕО

Подразделение НГУ "Хартия" рассказало о деталях подземной контрнаступательной операции "Велес", в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" совместила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Таким образом, оккупантам не дали возможности проникнуть в тыл Купянска.



Результаты операции: более 30 оккупантов взяты в плен, потери противника – более 100", – подчеркнули там.

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Командир корпуса, бригадный генерал Игорь Оболенский отметил, что бойцы наблюдали, как враг действует под землей.

"И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю.



Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей", — отметил он.

К операции присоединились бригада "Хартия", штурмовой полк "Р.У.Г", полк беспилотных систем "Лава", подразделения ГУР, в частности легион "Свобода России" и РДК, бригада беспилотных систем "Ахиллес".

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Что этому предшествовало?

Накануне 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.

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