Война ушла под землю: "Хартия" показала кадры операции "Велес". ВИДЕО

2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские военные сообщили в своем Telegram-канале.

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"Хартия" показала, как украинские военные работают под землей

На обнародованных кадрах видно, как украинские военные выполняют задачи под землей. Подробностей о цели, месте проведения и ходе операции "Велес" в корпусе пока не раскрывают.

В "Хартии" пояснили, что из-за постоянного наблюдения с воздуха открыто передвигаться на поле боя становится все сложнее.

"Когда поле боя стало прозрачным, война ушла под землю", — отметили в корпусе.

Операция "Велес" проводится совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", бригадный генерал Игорь "Корнет" Оболенский, так прокомментировал работу военных: "У нас уникальные люди, мы — непобедимая нация".

В корпусе пообещали в ближайшее время рассказать больше об операции.

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