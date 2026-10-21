Война ушла под землю: "Хартия" показала кадры операции "Велес". ВИДЕО
2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские военные сообщили в своем Telegram-канале.
"Хартия" показала, как украинские военные работают под землей
На обнародованных кадрах видно, как украинские военные выполняют задачи под землей. Подробностей о цели, месте проведения и ходе операции "Велес" в корпусе пока не раскрывают.
В "Хартии" пояснили, что из-за постоянного наблюдения с воздуха открыто передвигаться на поле боя становится все сложнее.
"Когда поле боя стало прозрачным, война ушла под землю", — отметили в корпусе.
Операция "Велес" проводится совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.
Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", бригадный генерал Игорь "Корнет" Оболенский, так прокомментировал работу военных: "У нас уникальные люди, мы — непобедимая нация".
В корпусе пообещали в ближайшее время рассказать больше об операции.
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