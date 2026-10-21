Війна пішла під землю: "Хартія" показала кадри операції "Велес". ВIДЕО

2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" вперше показав кадри підземної операції "Велес", яку проводить разом з іншими підрозділами Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це українські іоборонці показали у своєму телеграм-каналі.

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"Хартія" показала, як українські військові працюють під землею

На оприлюднених кадрах видно, як українські військові виконують завдання під землею. Подробиць про мету, місце проведення та перебіг операції "Велес" у корпусі поки не розкривають.

У "Хартії" пояснили, що через постійне спостереження з повітря відкрито пересуватися на полі бою стає дедалі складніше.

"Коли поле бою стало прозорим, війна пішла під землю", – зазначили у корпусі.

Операцію "Велес" проводять спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", бригадний генерал Ігор "Корнет" Оболєнський, так прокоментував роботу військових: "У нас унікальні люди, ми непереможна нація".

У корпусі пообіцяли найближчим часом розповісти більше про операцію.

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