РФ визначила пріоритети подальшого терору українців на найближчі тижні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив про плани Росії продовжувати терор проти українців у найближчі тижні та закликав партнерів прискорити постачання погоджених пакетів допомоги.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Президент заслухав доповіді щодо ліквідації наслідків російських атак.

"У ніч на сьогодні росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками. Особливість цих ракет в тому, що вони вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Одна з таких ракет вдарила по Печерську - історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

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Внаслідок удару пошкоджено будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста.

"Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним.

Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження. Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків, які можуть свідчити про справжнє прагнення війну зупинити", - наголосив Зеленський.

Також були удари по низці інших міст України.

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Енергетика

"За час від 11 жовтня було більш ніж 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики, і це при тому, що значну частину "шахедів" і частину ракет вдається збивати. Дякую всім нашим друзям у світі, які допомагають з відновленням енергетики.



Ми знаємо від наших розвідок, що росіяни визначили пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні", - сказав він.

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Зеленський доручив Міноборони разом з військовим командуванням та МЗС України інформувати партнерів про всі аспекти реальної ситуації та наявні загрози, виходячи з тієї інформації, яка надана розвідками.

"Важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені. Дякую всім лідерам та країнам, що допомагають!" - підсумував глава держави.

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