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РФ определила приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил о планах России продолжить террор против украинцев в ближайшие недели и призвал партнеров ускорить поставки согласованных пакетов помощи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Президент заслушал доклады о ликвидации последствий российских атак.

Массированный удар по Киеву: Зеленский заслушал доклады

"В ночь на сегодня россияне применили против Киева, среди прочего, три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Особенность этих ракет в том, что они взрываются в воздухе, заходя на цель, и поражают все вокруг в радиусе 400 метров", — говорится в сообщении.

Одна из таких ракет попала в Печерск — исторический центр Киева, а именно на территорию между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

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В результате удара повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура города.

Массированный удар по Киеву: Зеленский заслушал доклады

"Это еще один чрезвычайно показательный удар — показательный тем, что он неслучаен. Это осознанный выбор оружия, осознанный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданскому населению.

Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, а оружие рассчитано на масштабное поражение. Россия не изменила своих подходов к ведению этой войны и не предпринимает шагов, которые могли бы свидетельствовать о подлинном стремлении остановить войну", — подчеркнул Зеленский.

Также были нанесены удары по ряду других городов Украины.

Массированный удар по Киеву: Зеленский заслушал доклады

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Энергетика

"С 11 октября было зафиксировано более 170 попаданий по важным объектам энергетики, и это при том, что значительную часть "шахедов" и часть ракет удается сбивать. Спасибо всем нашим друзьям в мире, которые помогают с восстановлением энергетики.

Мы знаем из наших разведывательных данных, что россияне определили приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели. Очевидно, Россия пользуется замедлением поставок ПВО от партнеров. И столь же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы. Нужны другие сигналы, другие шаги – более сильные", – сказал он.

Массированный удар по Киеву: Зеленский заслушал доклады

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Зеленский поручил Минобороны совместно с военным командованием и МИД Украины информировать партнеров обо всех аспектах реальной ситуации и существующих угрозах, исходя из информации, предоставленной разведками.

"Важно ускорить поставки оборонных пакетов, которые уже были согласованы. Спасибо всем лидерам и странам, которые помогают!" — подытожил глава государства.

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Зеленский Владимир (26268) обстрел (36239) россия (90057)
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Топ комментарии
+13
А у 2019 році, це були інші «пріоритети» московитів щодо знищення України під час Оманських інструктажів?? Чи тоді, це було Акакаяразніца ??
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22.10.2026 15:41 Ответить
+13
А які у тебе пріоритети окрім безкінечного ниття про партнерів? Проклятий квартальний виродок.
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22.10.2026 15:42 Ответить
+10
По тону заяви здається, цей теж взявся за залякування українців. Співпраця за індивідуальні поблажки?
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22.10.2026 15:41 Ответить

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