Украина работает над разблокированием маршрута к оккупированным РФ Олешкам, - Зеленский

В Украине продолжается работа по разблокированию маршрута к оккупированным Россией Олешкам в Херсонской области, где люди оказались в ловушке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Стивену Бартлетту, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, Зеленский подчеркнул, что в Олешках сейчас люди и дети оказались в ловушке без еды, без всего необходимого.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать этот маршрут", — отметил президент.

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Что предшествовало

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Россия готовит информационную провокацию относительно военных преступлений в оккупированных Олешках.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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