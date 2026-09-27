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Новости Гуманитарная катастрофа
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Гуманитарная катастрофа в Олешках: недавно удалось доставить дронами около 4000 кг продуктов на сто локаций города, - ОВА. ВИДЕО (исправлено)

Начиная с марта, Херсонская областная государственная администрация совместно с украинскими военными систематически доставляет продовольствие в оккупированные Россией Олешки через Днепр с помощью дронов.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в Олешках

По данным Прокудина, в оккупированных Олешках россияне удерживают в заложниках около двух тысяч человек, среди которых почти полсотни детей. Они вынуждены выживать без еды, электричества и воды. А самое страшное - россияне фактически лишили их возможности покинуть этот ад.

"Вместо громких заявлений мы выбрали путь конкретных действий. Начиная с марта, совместно с подразделением 11-й бригады НГУ и защитниками 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" систематически доставляем продовольствие через Днепр с помощью дронов", - рассказал он.

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Удалось доставить около 4000 кг продуктов

Как отмечается, недавно удалось провести одну из самых масштабных таких операций.

В сотрудничестве с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом было доставлено около 4000 кг продуктов сразу в сто определенных точек города", - рассказал Прокудин.

РФ пытается помешать оказанию помощи

В то же время, по словам главы ОГА, российские захватчики пытаются сорвать и эту помощь. Российские военные сбивают беспилотники с провизией, цинично отбирают или перепродают еду, предназначенную для детей и пожилых людей. За получение гуманитарных посылок оккупанты задерживают жителей Олешек, сажают "в подвал", жестоко избивают и прибегают к насилию.

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"Сознательная блокировка помощи и создание голода среди гражданского населения являются военными преступлениями без срока давности. Каждый, причастный к этим действиям, понесет неминуемую ответственность", - подчеркнул Прокудин.

Он поблагодарил защитников и защитниц за эту рискованную работу, а партнеров — за предоставленное продовольствие: "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы помочь жителям Олешек".

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • В ООН заявили, что РФ не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани.

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гуманитарная катастрофа (161) Олешки (92) Прокудин Александр (111) Херсонская область (6120) Херсонский район (1067)
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Топ комментарии
+22
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27.09.2026 14:49 Ответить
+12
Роками всі знали, що РФ буде прорубати сухопутний кордор в Крим, но такого саботажа та зрадництва влади та зелених хенералів ніхто не чекав. Ладно Зеля, там понятно (непонятно, чому за зраду йому не намазали лоба зеленкою) но і хенерали невнятноє мичать про цю катастрофу. А дехто у президенти намагається.
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27.09.2026 15:43 Ответить
+10
Це десь 200 вантажівок.
Це стало можливим в наслідок того що після школи купили атестат а потім диплом у сфері ІТ і влаштувались на цензор або прес-секретарем писати заголовки
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27.09.2026 14:25 Ответить

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