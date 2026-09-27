Гуманитарная катастрофа в Олешках: недавно удалось доставить дронами около 4000 кг продуктов на сто локаций города, - ОВА. ВИДЕО (исправлено)

Начиная с марта, Херсонская областная государственная администрация совместно с украинскими военными систематически доставляет продовольствие в оккупированные Россией Олешки через Днепр с помощью дронов.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в Олешках

По данным Прокудина, в оккупированных Олешках россияне удерживают в заложниках около двух тысяч человек, среди которых почти полсотни детей. Они вынуждены выживать без еды, электричества и воды. А самое страшное - россияне фактически лишили их возможности покинуть этот ад.

"Вместо громких заявлений мы выбрали путь конкретных действий. Начиная с марта, совместно с подразделением 11-й бригады НГУ и защитниками 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" систематически доставляем продовольствие через Днепр с помощью дронов", - рассказал он.

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Удалось доставить около 4000 кг продуктов

Как отмечается, недавно удалось провести одну из самых масштабных таких операций.

В сотрудничестве с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом было доставлено около 4000 кг продуктов сразу в сто определенных точек города", - рассказал Прокудин.

РФ пытается помешать оказанию помощи

В то же время, по словам главы ОГА, российские захватчики пытаются сорвать и эту помощь. Российские военные сбивают беспилотники с провизией, цинично отбирают или перепродают еду, предназначенную для детей и пожилых людей. За получение гуманитарных посылок оккупанты задерживают жителей Олешек, сажают "в подвал", жестоко избивают и прибегают к насилию.

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"Сознательная блокировка помощи и создание голода среди гражданского населения являются военными преступлениями без срока давности. Каждый, причастный к этим действиям, понесет неминуемую ответственность", - подчеркнул Прокудин.

Он поблагодарил защитников и защитниц за эту рискованную работу, а партнеров — за предоставленное продовольствие: "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы помочь жителям Олешек".

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Гуманитарная катастрофа в Олешках